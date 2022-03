A szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzés esélyei kapcsán nem érdemes komolyabb boncolgatásba belemenni, hiszen a sereghajtó újonc fogadja majd a bajnoki címre hajtó, Bajnokok Ligája-résztvevő gigászt. Veszprémben 42–24-re tudott nyerni a válogatott világsztárokkal teletűzdelt rivális, és az nem kérdés, hogy most is toronymagas esélyesei a meccsnek a vendégek.

Az is borítékolható viszont, hogy megtelnek a Messzi István Sportcsarnok lelátói, hiszen a Veszprém nagyon régen járt utoljára Kecskeméten, így igazán ünnepi lehet majd a körítés, ami örök emlékké válhat a hazai játékosok számára. A nagy érdeklődés miatt elővételben is árulta a jegyeket a KTE-Piroska Szörp – pénteken 17 és 19 óra között ezt még meg is teszik a csarnokban –, míg a meccs napján 16 órakor nyit a pénztár. A mérkőzés már védettségi igazolvány nélkül is megtekinthető.