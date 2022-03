Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Nagyon kevés időnk maradt a csütörtök esti meccs után felkészülni a Szolnokra, ellenfelünknek egy nappal több pihenője is volt így. Megtanított már arra minket ez a bajnokság, hogy nem a tabella alapján kell nézni az ellenfeleinket, erre jó példa a tiszakécskei vereségünk, amikor az akkori sereghajtótól kaptunk ki. Alaposan ki kell elemezni az ellenfelek erősségeit, gyenge pontjait, ezekre kell fókuszálni, nem a tabellán elfoglalt helyezésre. A Szolnok szereplése csalóka, hiszen eddig elég nehéz volt a sorsolásuk, a tabella első felében szereplő csapatokkal találkoztak, de több esetben megnehezítették a dolgukat, Diósgyőrben például 2-0-ra is vezettek. Később jönnek a szempontjukból nagyon fontos mérkőzések, és reményeink szerint nem is nálunk kezdik el gyűjtögetni a pontokat.

Hazai pályán a saját játékunkra törekszünk közönségünk előtt, de muszáj lesz természetesen frissíteni is a csapatot, mert a heti három mérkőzést nem játszhatja végig mindenki, ráadásul Vágó Levente sárga lapok miatt hiányozni is fog.

Meg akarunk felelni az elvárásnak, hogy itthon tartsuk a pontokat, amennyiben betartjuk a pályán, amit megbeszéltünk, akkor erre minden esélyünk meg is lesz.

Romanek János, a Szolnoki MÁV FC vezetőedzője: – A Kecskemét a bajnokság meglepetése, de az látszik, hogy nagyon jó szakmai munka folyik a klubnál. Jó játékosaik vannak, tudatosan építkezett a stáb. Jól védekeznek, emellett a kapura veszélyes embereik is megvannak.

Nehéz mérkőzés lesz, de a mi helyzetünkben mindegyik az, próbáljuk megnehezíteni ezzel együtt a hazaiak dolgát.

A játékosaimnak is elmondtam, hogy soha nem szabad feladni. Igyekszünk jól védekezni, illetve amennyi lehetőségünk lesz, támadni is. Soroksáron és Diósgyőrben is két-két gólt rúgtunk, viszont stabilabbá kell tennünk a védekezésünket, hogy ne forduljanak elő azok a problémák, amik idegenben előjöttek eddig. A mérkőzés esélyese a Kecskemét, nem véletlen áll a harmadik helyen, véleményem szerint még van esélyük arra is, hogy akár előrébb végezzenek. Van egy mondás, ennek szellemében készülünk, miszerint „mindenkitől tartunk, de senkitől sem félünk”.