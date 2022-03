A Kecskemét az alapszakaszt az 5. helyen fejezte be, így végül a 4. MAFC lett az ellenfele a negyeddöntőben. A kiegyenlítettnek tűnő párharc három nyert mérkőzésig tart, és mivel a fővárosiak értek el jobb helyezést az alapszakaszban, pályaválasztóként kezdhetik a megmérettetést. A Kecskemét bizakodva készülhet a MAFC ellen ennek ellenére is, mivel az alapszakaszban otthon és idegenben is nyerni tudott már korábban. A MAFC pályáján magabiztos, 3–0-s sikernek örülhetett a KRC, otthon azonban már szorosabb volt az összecsapás, a végeredmény akkor 3–2 lett a hazaiak javára.



A három nyert mérkőzésig tartó párharcot március végéig kell abszolválnia a feleknek, így gyakorlatilag jövő héten akár három mérkőzésre is sor kerülhet, ha nem sikerül valakinek azonnal három győzelmet elérnie.