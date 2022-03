Sárga lap: Katona a 93, Radics a 19, Tóth a 73. percben

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Az idény eleji forma érvényesült. Az elején elkezdtünk kapkodni, majd Szabó Szilárd a 15 percben megszerezte a vezetést. Ezt követően inkább a mezőnyben folyt a játék. Az első játékrész végén még egy góllal növeltük előnyünket. Jó kezdtük a második félidőt. A cserék nem váltották be a hozzájuk főzött reményt, így kaptunk két gólt. Remélem, hogy a következőkben már jobb lesz a formánk és magabiztosabban fogunk játszani. Most kicsit belenyugodtunk a biztos vezetésbe, ami megbosszulta magát. Bármi is van, kilencven percet végig kell koncentrálni.

Ujvári Gábor: – Futottunk az eredmény után, ám ennek ellenére volt tartása a csapatnak. A végén szorosabbá tudtuk volna tenni a mérkőzést, ám nem volt már elegendő idő. A második játékrészben lényegében már egy kapuztunk. A jövő héten szeretnék nyerni.