9–0-ra meglépett a Falco, majd Klobucar hárompontosával megszerezte első egységeit a Kecskemét, őt pedig Kucsera követte, 9–5. Klobucar újabb triplájával már csak három volt a felek között a differencia, 11–8. Folyamatosan csökkentette hátrányát a KTE, majd Pollard kettő plusz egyes akcióját követően az egalizálás is sikerült, 15–15. Perl ziccerére Wittmann trojkával válaszolt, Dramicanin pedig faulttal együtt is bedobta, így 17–20-ra a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetett immár. A vendégeknek az előnyt még sikerült növelniük is a negyed végére, így 22–27-es állással ért véget az első tíz perc.

Kiss Dávid kettes, Wittmann hármas volt a második felvonás első perceinek a termése vendég oldalon, ennek az eredménye a táblán is meglátszott: 24–32. Perl és Keller vette vállára a hazai gárdát, s pontjaikkal 30–34-re jöttek fel. A szombathelyi időkérés sem törte meg a hírös városiak lendületét, és 34–44-re léptek meg. Remekül működött a kecskeméti gépezet továbbra is, Klobucar félidő előtti hármasával 38–51-es eredménnyel mehettek a szünetre a csapatok.

A folytatásban Golomán nyitotta meg a pontgyártást, kétszer is eredményes volt, 42–51. Sikertelen vendég támadás után Perl állhatott bele üresen a triplába, és nem hibázott, 45–51-nél Forray Gábor időt kért. Hiába, nem találta a ritmust a KTE, és pillanatok alatt eltűnt az előny, Somogyi pontjai után 55–54 állt már a táblán. A vezetést nem adták ki kezük közül a vasiak, így 71–65-tel jöhetett a záró felvonás.