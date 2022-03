Csipkedték magukat a csapatok rögtön a kezdés után. Az 5. percben Huber lövését védte a hazai hálóőr, Farkas, egy perc múlva a másik oldalon Dani válaszolt, középről küldött meg egy erőteljes bombát, Magyar is a helyén volt. Enyhe vendégfölényt követően a 13. percben szögletrúgást végezhetett el a hazai gárda. Parázs tekerte be a labdát, Kövecs berobbant, de nem ért hozzá, csak ijesztgetett, olyan sikerrel, hogy a labda végül érintés nélkül a bal felső sarokban kötött ki, 1–0. Feldobta a hazaiakat a vezető gól, nagy kedvvel játszott a fiatalokkal teli Hírös-Ép, és a kezdeményezést is átvette. A 28. percben Parázs végezhetett el szabadrúgást balról, a kaputól 25 méterre, a jobb sarokba tartó löketét Magyar vetődve mentette. A szöglet után Horváth igyekezett fejjel menteni, fejéről azonban a léc alá tartott a labda, Magyar ezt is hárítani tudta. A 31. percben Háry került nagy helyzetbe két csel után, jobbról lőtt, de igazi erőt már nem bírt a labdába adni, Magyar ezúttal is a helyén volt. A 32. percben Szabovik kapta a labdát a hazai kapu előterében, egyet emelt a labdán, ezzel a mozdulattal két embert is becsapott, majd balról, hat méterről a kilépő kapus mellett a hálóba helyezett, 1–1. Nagy helyzet maradt ki a 40. percben a hazai kapu előtt, Polgár kapott egy remek ütemű indítást, el is robogott a jobb oldalon, a három az egy elleni helyzetben középre passzolt Szaboviknak, aki lekezelte a labdát, ezt viszont Farkas lelopta a lábáról.

A második játékrész első negyedórája nagy küzdelmet hozott, de a játék képe meglehetősen hektikus volt. Egy játékvezetői labda fölött kitört vita a semleges néző számára kellemesen fűszerezte a kedélyeket az egyébként sportszerű mérkőzésen. Az 59. percben Keresztesi végzett el gyorsan egy szabadrúgást, Kurgyis Kevin hátrafelé repülve kapura is csúsztatta, kapaszkodnia kellett a hazai hálóőrnek, de megoldotta. Kisvártatva Polgár adott be laposan jobbról, Szabovik kapásból lőtt, a labda a bal felső sarok mellett szállt el. A 64. percben Kurgyis került ziccerbe, a jobb oldalról tört a hazai kapura, Farkas bravúrral mentett, egy perc múlva azonban már tehetetlen volt. Akkor egy bal oldali beadást követően Szabovik tette jobbra ki az üresen álló Kurgyis elé a labdát, aki a kilépő kapus mellett laposan a kapuba helyezett, Farkas csak beleérni tudott a labdába, 1–2. A 68. újra Palásti ívelt előre szabadrúgást, Kurgyis fejelt vetődve mellé. A 77. percben Dani került lövőhelyzetbe, középről, 18 méterről leadott bombáját azonban Magyar hárította. Egy percre rá egy jó passz üresen találta középütt Palástit, aki 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 1–3. A 87. a vendégek kaptak szabadrúgást, és bár a társak szóltak Palástinak, hogy ne siessen, ő mégis gyorsan elvégezte, és előreívelte Kurgyis Bencének. És noha Kurgyis is kapott biztatást, hogy várja be a többieket, ő azonban 25 méterről, balról a hosszú sarokba lőtt, 1–4, a bal sarokban táncoló labda igazolta, hogy jól döntött mind a két játékos.

Küzdelmes mérkőzésen az első félidőben teljesen egyenrangú partnere volt az SC Hírös-Ép a listavezetőnek, a második félidei teljesítményével azonban megérdemelten győzött a Kiskunfélegyháza II.

Kitl Zoltán: – Véleményem szerint a számszerű végeredmény, a 4–1 túlzott, belülről úgy éreztem, hogy egyenrangú partnerek voltunk, megvoltak a lehetőségeink is. Fiatalabb a csapatunk, a rutin döntött a Félegyháza javára. De abszolút nem vagyok csalódott, mert szerintem jól játszottunk, egyelőre ezt tudjuk, büszke vagyok a csapatomra, és arra, hogy aki kilátogatott a mérkőzésre, az jó meccset látott.

Lapsánszki Tamás: – Botrányosan rosszul játszottunk az első játékrészben, az az idei év leggyengébb teljesítménye volt, harminc percet odaajándékoztunk az ellenfélnek. Bent maradtunk az öltözőben? Nem tudom, egy biztos, rossz volt nézni a csapatot. A második játékrészben már voltak szép megoldásaink, ennek köszönhetően szerintem megérdemelt győzelmet arattunk, nagyon örülünk a három pontnak.

SC Hírös-Ép Egyesület–Kiskunfélegyháza II. 1–4 (1–1)

Kecskemét, 80 néző, vezette: Herczeg Róbert (Berger Tibor, Balogh Bence)

SC Hírös-Ép: Farkas – Kiss B., Kitl, Háry, Dani (Prikidánovics 46.), Pánczél, Parázs, Utasi (Ronkó 66.), Kövecs, Szász, Bálind (Rákóczi 61.). Játékos-edző: Kitl Zoltán.

Kiskunfélegyháza II.: Magyar – Cseh, Keresztesi, Szabovik, Makány, Huber, Palásti, Kurgyis K., Polgár, Fricska, Horváth. Edző: Lapsánszki Tamás.

Gól: Parázs a 13., illetve Szabovik a 33., Kurgyis K. a 65., palásti a 78., Kurgyis B. a 87. percben.