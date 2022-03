Két, ellentétes stílus összecsapása is lesz egyébként a csütörtök esti mérkőzés.

– Nekünk a szervezettség, az egységes csapatmunka a fő fegyverünk, míg a Nyíregyháza inkább az egyéni kvalitásokra támaszkodik. Számunkra ez a fegyver egyébként nehézséget is jelent, mert az erre a stílusra való felkészülés lényegesen komplikáltabb. Ez sokéves tapasztalat. Ma az elsődleges feladatunk, hogy a két amerikai hátvédjüket limitáljuk.

Ők egyébként az egész liga legjobban teljesítő kosárlabdázói közé tartoznak a statisztikák szerint.

Ha jó dobóformát tudunk bemutatni, akkor a védekezésünket is tudjuk támogatni, felállt védelem elleni játékra kényszerítve ellenfelünket. Ez lehet a siker kulcsa. Szurkolóink mindig mellettünk álltak, és bízom abban, hogy ezúttal is elkísérnek minket, mert a támogatásuk leírhatatlanul sokat jelent a csapat számára. Szeretnénk minél tovább jutni a nyolcas döntőben, ezzel is megörvendeztetve, kiszolgálva őket.

A Zsíros Tibor férfi Magyar Kupa negyeddöntőinek a pontos programja

Csütörtök, 13.00: Falco-Szedeák, 15.30: DEAC–Alba Fehérvár, 18.00: Körmend–Szolnok, 20.30: HÜBNER Nyíregyháza BS–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

Péntek, 15.00: Falco/Szedeák–DEAC/Alba 18:00: Körmend/Szolnok–Nyíregyháza/Kecskemét. Szombat, 17.00: bronzmérkőzés, 19.30: döntő.