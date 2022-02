A második napon, a 3D versenyen is megmérették magukat a Koppányok. Zoboki Csenge széles mosollyal és hatalmas nyugalmával ezen is remekelt. Magabiztosan, komoly pontelőnnyel ennek a kategóriának is az országos bajnoka lett. Szintén dobogóra állt Bicskeiné Csányi Mária, aki ismét országos bajnoki ezüstérmet szerzett a megméretésen. Dinnyés Gyula végül hozzátette: edzőként minden versenyzőjére büszke, azokra is, akik ezúttal nem állhattak dobogóra. Köszönetet mond mindenkinek a kitartásáért, a küzdeni tudásáért, a barátságukért, amiért képviselik az egyesületet és Kiskunfélegyházát is.