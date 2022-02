Az edzője, Timár Zoltán a játékosáról

– Immár több mint huszonöt éve vesz részt Helvécia sportéletében az örökifjú Csorba Zoltán – mutatta be játékosát a Helvécia jelenlegi edzője, Timár Zoltán. – A huszonhét évvel ezelőtt megalakult Helvéciai Vállalkozók egyik alapító tagja azóta is aktívan tevékenykedik mind labdarúgóként, mind technikai vezetőként. Hozzáállása, sportszeretete manapság nagyon ritka, fiatalokat meghazudtolva teljesít minden edzésen. És bármily meglepőnek hat a tény, 69 éves kora ellenére is több bajnoki mérkőzésen szerepelt a mögöttünk álló őszi idényben is. Sportolással először a Béke téri általános iskolában foglalkozott, ugyan nem a bőrt kergette először, hanem a vívást szerette meg. Minden évben el is mondja a csapattársainak, hogy NB II.-es játékos volt, majd soha nem felejti el a csattanót, hogy természetesen vívásban. Ahogy mondani szokás, nem kezdődhet meg mérkőzés nélküle, és ez az ő esetében teljes mértékben ez szó szerint igaz. Csupaszív játékos, a sportszerűség határain belül mindent megtesz a győzelemért. Ha a szabad egy személyes megjegyzést tennem, én természetesen csak elbeszélésből tudom, hogy ő is ott volt azon a tejfakasztó mulatságon, amit az én születésemkor rendezett édesapám. Mondanom sem kell, igen furcsa így az edző játékos kapcsolat.