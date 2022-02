Az utánpótlástorna rabja

Ahogy a bevezetőben említésre került, a begyakorlottság, a bejáratottság egyébként csak úgy süt az SC Hírös-Ép-tornákról. Utólag is hajszálpontosnak bizonyuló menetrendekkel várják a résztvevőket, és a tornák közben is különösebb lámpaláz nélkül folyik a rendezvény, a szervezők pontosan tudják, hogy a tervezett ütemet képesek tartani, még a helyosztók utáni büntetők miatti esetleges csúszások is be vannak számítva. Tehát ha egy küldöttség Bajáról, Szekszárdról, Békéscsabáról, vagy akár távolabbról érkezik, annak a vezetője is pontosan meg tudja mondani a szülőknek, hogy mikorra várhatják otthon a gyermekküldöttséget, amely alaposan kifutballozta magát a hírös városban.

A 80-as években feltűnt és az élvonalba gyorsan befutott KFT együttesnek az Üzenet a liftből című dalában található egy emlékezetes sor, amely így szól: „biztos azt hiszik, hogy nálam ez egy szenvedély, hogy én a lift rabja vagyok”. Automatikusan adódik Kertész Zoltán esetében egy ehhez az idézethez hasonló jellegű kérdés: miért lehet róla azt gondolni, hogy ő az utánpótlástornák rabja? Azaz, honnan jön Kertész Zoltánnak az a nyilvánvaló elkötelezettsége a gyermektornák mellett, amit egyrészt a fent említett számok igazolnak, másrészt pedig az az öröm, amelyek például a díjkiosztókon sugárzik róla is, függetlenül egyébként attól, hogy az SC Hírös-Ép csapata azon az adott tornán hányadik helyen végzett.

Az idézett dal lírai alanya hárítaná magától, hogy szenvedélye, hogy a lift rabja, Kertész Zoltán azonban örömmel vállalja, hogy igenis nagyon szeret utánpótlástornákat szervezni.