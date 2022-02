Pongó Istvánt kérdeztük a korábban említett nagy csönd okáról, és nem arra a csöndre céloztunk, ami az edzést, hanem ami a tavalyi évet jellemezte.

– A tavalyi évről én inkább nem nyilatkoznék, nem érzem magam jogosultnak erre, hiszen január óta vagyok itt

– mondta Pongó István. – Az új stáb felállása óta ugyanakkor tényleg nagy volt a csönd, de ez teljesen logikus a körülmények ismeretében. Verseny sem nagyon volt még sok az idén, és ezekben a pandémia sújtotta időkben nem egyszerű dolog a gyerekek orvosi igazolásának a megszerzése, szabályos kiállíttatása. Egyrészt ma már a hagyományos orvosi vizsgálat mellett szükség van szemorvosi és neurológiai vizsgálatra is, vagyis a korábbihoz több lépésből áll az érvényes sportorvosi engedély beszerzése, ráadásul a járvány sújtotta időszakban a megnövekedett számú kötelező vizsgálatokat jóval időigényesebb elvégezni, mint amikor a normális mederben folyik a mindennapi élet. És mindennek a tetejébe a téli időszakban eleve jellemző volt egyrészt egy nagy fokú bizonytalanság, nagyon sokan betegedtek meg, sokan kerültek karanténba, és a szülők is fokozottan féltették a gyerekeket – ecsetelte a problémákat Pongó István. De úgy fest, hogy ez már a múlté, és újra benépesült a Bódis Gyula Edzőcsarnok. A mindennapi edzőtermi élet, vagyis az edzések rendje is emlékeztet a korábbi időszakokra.

– A hét minden napján van edzés. Négy órától fél hatig az utánpótlás-korosztály számára, tehát a sportiskola sportolóinak tartunk edzést, fél hattól hétig pedig a felnőtt versenyzők és a hobbiökölvívók számára folyik az irányított munka. Kedden és csütörtökön a Damjanich általános iskolában is tartunk kihelyezett sportiskolai edzéseket Németh Jánossal. Az edzéseken mindenféle korosztályt foglalkoztatnak, az U12-estől a felnőttig. Az U12-es korosztály voltaképpen egy újdonság, hiszen korábban ebben a korosztályban nem szerveztek versenyeket, de most már ez is változott. A jelenlegi keret létszáma nagyjából húsz-huszonöt fő. Pongó István azért nem tudott még pontos számot mondani, mert az igazolások intézése a korábban említett problémák, nehézségek miatt még folyamatban van. – Én és az edzőkollégáim is csapatban gondolkodunk, a legfontosabb célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az edzéseken és a versenyeken is, illetve minél többen megszeressék ezt a sportágat – tért ki az új stáb szellemiségére. – Az első megmérettetés, amelyre minél több gyereket szeretnénk elvinni, a Kóczián Kupa lesz, február 26-án, Budapesten – utalt a következő feladatra. – Ez egy egynapos torna, de kiváló alkalom arra, hogy felmérhessük, a srácok hogy állnak, mennyiben jön ki a végzett munka. Utánpótlástorna ez, tehát fiatalokkal utazunk el, és reményeim szerint legalább tíz versenyzővel fogjuk képviseltetni magunkat – fejezte ki reményeit Pongó István, hogy aztán tüstént nekiálljon az edzésmunkát levezetni. A Bóbis Gyula sportcsarnokban egyáltalán nem hatott kakukktojásként a harmincegy éves Kispál Zoltán, csak annyiban volt újdonság a jelenléte, hogy először van itt edzői minőségében.