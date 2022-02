A KTE szombaton idegenben kezdi meg a tavaszt, 18 órakor, Csurgón, a Sótonyi László Sportcsarnokban. A KTE a tizennégy csapatos mezőnyben tizenharmadikként, négy megszerzett ponttal utazik a nyolc ponttal a 12. helyen álló Csurgóhoz.

Ránézésre a könnyebb bravúrlehetőségek közé tartozik tehát a csurgói kirándulás, de a kép becsapós.

– A rajt nem lesz könnyű – tért ki az ellenfélre a vezetőedző, aki jól ismeri a Csurgót, hiszen onnan tette át a székhelyét a hírös városba. – A Csurgó helyezése csalóka, meggyőződésem, hogy sokkal előkelőbb helyen végeznek majd a bajnokságban annál, mint ahol most állnak. Biztos vagyok abban, hogy a céljukat el fogják érni, és az edzőváltás is eredményesebbé teheti a gárdát. Jól sikerültek a felkészülési meccseik is, ugyanakkor egy hosszabb szünet után az első éles bajnoki mérkőzés azért mégiscsak más. Ezt a lehetőséget igyekszünk megragadni, és mindent elkövetni annak érdekében, hogy pontot vagy pontokat tudjunk szerezni ezen az idegenbeli összecsapáson.