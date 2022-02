– A focihoz és bizonyára a festészethez is kell ihlet. A focit is csak inspiráltam érdemes csinálni, viszont nem tudod megvárni az ihletett hangulatot, focizni akkor kell, amikor kimennek a csapatok a pályára, és a játékvezető megadja a jelet. A képeket hogyan fested? Napirended van? Tehát ott is irányított valahol az inspiráció?

– Igen, vannak napok, amikor nehezen bírok belerázódni a munkába, de akkor is konkrét időterv szerint dolgozom. Előre megtervezem a napi munkát, gondolatban előre felépítem a napom. Ha van, hogy olykor nehezebben indul is, ha már egyszer elkezdtem dolgozni, megszűnik körülöttem a külvilág, levetkőzöm a hangulatokat, hátráltató tényezőket, ez a munka ugyanis engem kikapcsol. Örömmel mondhatom el, hogy nekem amiből élek, az egyúttal a hobbim is.