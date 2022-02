Pedig a mérkőzés nem úgy indult, hogy bárkinek is megfordult volna a fejében, hogy a lefújás után majd csöndben, tanácstalanul ballag hazafelé a hazai szurkoló tábor. Persze nem is volt csönd a csarnokban, a vendégek lelkes szurkolótábora hamar megadta az alaphangot, és miután az első, a vendég Melnyicsuk által szerzett találat után 3–1-re, majd 5–2-re meglépett a hazai gárda, a hazai tábor is egyre jobban hallatta a hangját. 5–2-nél gyorsan időt kért a vendégek mestere, Kilvinger Bálint, hogy fékezze a sikeres kecskeméti építkezést. Ezt sikerrel tette, a 12. percre egyenlített a csapata.