A kecskeméti önkormányzat folytatva hosszú évekre visszatekintő hagyományait, idén sem feledkezett meg az év sportolóinak díjazásáról. Minden olyan versenyző és edző oklevelet vehetett át, aki a tavalyi esztendőben országos vagy nemzetközi szintű sikert ért el. Nem voltak kevesen az elismerésben részesülők, összesen 131 sportolót üdvözöltek edzőikkel karöltve a Sportakadémia center pályájánál.

Az egyéni sportok közül többek közt az íjászat, a súlyemelés és az atlétika, csapatsportok közül pedig a labdarúgás, a röplabda és a kosárlabda teljesített a tavalyi évben kiemelkedően. A díjátadót a FaceTeam Akrobatikus Sportszínház produkciója vezette fel, akik gyűrű szaggató látványosságokkal kápráztatták el a résztvevőket, táncot és kosárlabdát ötvöző produkciójukkal.

Forrás: Nyitray András

Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzatát Bogasov István önkormányzati tanácsadó képviselte, aki a díjak átadásában is segédkezett.

– Azért gyűltünk itt össze, hogy megünnepeljük a kiváló eredményekkel rendelkező kecskeméti sportolókat és edzőiket – kezdte beszédét Bogasov István, aki Szemereyné Pataki Klaudia polgármester gratulációját is tolmácsolta. – Számunkra fontos, hogy gratulálhassunk, valamint a város nevében kifejezhessük, hogy mennyire büszkék vagyunk rájuk. Remek alkalom ez arra is, hogy különböző sportágak képviselői találkozhassanak. Az elismerés nélkülözhetetlen része az munkájuknak, a sikerek pedig azoknak, akik bátorításukkal, szakmai tudásukkal hozzájárultak ehhez. Tehetséges sportolókról van szó, akiknek a sikere motiváló és példaértékű lehet a többi fiatal számára is.

A sport megtanít győzni, vagy emelt fővel veszíteni, tehát a sport megtanít mindenre.

A jelenlévő edzőktől azt kérem, hogy a jövőben is ilyen alázattal végezzék munkájukat, a sportolóknak pedig sikerekben gazdag évet kívánok. A város nevében eredményes, sérülésmentes sportolást kívánunk mindenkinek – mondta Bogasov István a díjak átadása előtt.

A sportolók és edzőik az esemény zárásaként egy fogadáson beszélhettek át sikereiket, illetve céljaikat és terveiket.