Magas hőfokon folytatódott a küzdelem: Myers hármasára Wittmann adott gyorsan választ, majd Mack és Montgomery is eredményes tudott lenni (56-44). A Sopron amerikai légiósai lendületre kaptak, és behozták csapatukat tíz pont alá, 56-48-nál Forray Gábornak kellett taktikai értekezletre hívni tanítványait. Kiss és Wittmann is pontosan célzott, majd Dramicanin állhatott a vonalra (62-48). Vendég időkérést követően Milutinovic középtávolival jelentkezett (64-48). Mindig volt ezután is válasza a soproni kosarakra a Kecskemétnek, így 71-58-cal vághattak neki a záró etapnak a csapatok.

Dramicanin a sarokból hintette be könnyedén, őt pedig egy SKC kettes után Milutinovic követte (77-60). A soproniak mestere időkéréssel igyekezett változtatni csapata játékán, ám a kiválóan játszó KTE ellen nem tudtak sem védekezésben, sem támadásban maradandót nyújtani, így öt minutummal a vége előtt 83-64 állt a kijelzőn. A görög tréner ismét megszakította a játékot, ledorgálta játékosait, a kecskeméti henger viszont nem állt le. A végén a fiatalokból álló ötös is parádézott, és magabiztosan húzta be a rettentően értékes győzelmet a KTE, megszakítva az SKC győzelmi szériáját. A végeredmény: 91-71.