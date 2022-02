– A Szolnok elleni meccseknek van tradíciója, vérbeli szomszédvári csata – mondta Forray Gábor, a Duna Aszfalt DTKH vezetőedzője. – Igazi presztízsmérkőzés lesz mindkét fél számára, még akkor is, ha az utóbbi időben a két gárda lehetőségei és céljai eltávolodtak egymástól. A Tisza-­partiak Magyarországon a legjobb három csapat között vannak, nem véletlenül állnak a tabella második pozíciójában. Érdekes, hogy ők és mi is egylabdás meccsen kaptunk ki az Alba Fehérvártól. Ez akár hízelgő is lehet ránk nézve – mondta Forray az esélyek kapcsán.