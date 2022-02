Tapogatózó játékkal indult el a mérkőzés, főleg mezőnyben zajlott a küzdelem. Sokáig nem alakult ki lehetőség, majd a 18. percben a vendégek első sanszukat rögtön gólra váltották. Horváth kapott egy felpasszt, amit jól tette le Könyvesnek, aki balról lépett be a játékba, majd ballal a rövid alsóba is lőtt (0–1). A folytatásban is a mezőnyharc dominált, a 24. percben egy beadás után Szűcs került helyzetbe, de nem találta el az üres kaput. A 36. percben jegyezhettük fel az első hazai lövést, Tóth fordult kapura 16 méterről, de lövését megfogta Póser. A 45. percben egy felívelés után Könyves cselezgetett a bal oldalon, levitte a labdát az alapvonalig, majd beadását Polgár kotorta a kapuba a hosszún (0–2).