A KTE-nél a vereségek ellenére is önbizalommal telve zajlik a munka, nagyon motiváltak a játékosok a csákvári bajnoki előtt.

Nagy Krisztián szerint a győzelem kulcsa az lehet, ha saját magukra figyelnek főleg. – Nagyon sajnáltuk a vereséget, de nem szegezte le senki a fejét az öltözőben. Egész héten az érezhető, hogy mindenki meg akarja nyerni a következő bajnokit Csákváron, ez nem is kérdés. Pozitívan, bizonyítási vággyal tele készülünk. Olyan csapatról van szó, mely birtokolja a labdát, játékra törekszik bátor letámadás mellett. Ők is próbálnak szerintem változtatni a taktikájukon, de tartom, hogy elsősorban saját magunkkal kell foglalkoznunk. Amennyiben a saját játékunkat tudjuk játszani, ami ránk az egész szezonban jellemző volt, olyan elánnal, amit a Diósgyőr ellen is lehetett látni a második félidőben, akkor meg tudjuk nyerni idegenben is az ilyen meccseket. Ehhez megvan a csapat karaktere – mondta a lila-­fehérek középpályása.