A Tiszakécske hatalmas akarással játszott ezen a találkozón. A csapat nagyon akart, és már a mérkőzés elején gólt szerzett. A hazaiaknak is meg volt a lehetőségük, de nem tudtak ezzel élni. Érdekes, hogy az őszi fordulóban is kapott mind a két csapat tizenegyest, és most is. Ezt követően változatos játék folyt a pályán, talán a vendégeknek több nagyobb helyzetük adódott. A dorogiak is megpróbáltak mindent, de ezúttal nem sikerült kapuba találniuk, így a Tiszakécske három ponttal lett gazdagabb, és elkerült az utolsó helyről.