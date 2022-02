Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Csalódott vagyok, mert úgy érzem, hogy a játék képe alapján egy pontra rászolgáltunk volna. Kiegyenlített meccs volt, a két tizenhatos között zajlott jobbára a játék. Az első félidőben több lehetőségünk, veszélyes támadásaink voltak, rendre zavarba tudtuk hozni az ellenfél védelmét. Játékfelépítésünk is megfelelő volt, de a Vasas érdemei is megvoltak, rendkívül jól mentek a második labdákra, beadásaik is voltak, de a kapusunknak szinte védeni valója sem volt. Lehetett látni, hogy amelyik csapat gólt rúg, az meg tudja nyerni mérkőzést, ez a Vasas lett végül. A játék képe alapján viszont teljesen egyenrangú partnerei voltunk nagyon erős ellenfelünknek.

Kuttor Attila, a Vasas FC vezetőedzője: – Egy rangadót sikerült megnyernünk, nagyon kemény és férfias mérkőzésen, ahol nagyon sok körülményhez kellett alkalmazkodnunk. Ennek ellenére, illetve emellett úgy érzem, hogy megérdemelten nyertük meg a találkozót.