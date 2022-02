Pluszmotiváció lehet a Star Gym Kecskemét versenyzőinek, hogy 2023-ban világ­bajnokságnak adhat otthont Magyarország.

– Hatalmas dolog ez, hiszen sokkal többen ismerhetik meg majd ezt a csodálatos sportágat, pláne, ha az országos média is beáll a rendezvény mögé. Mindenki emlékezhet, mekkora rangja volt korábban ilyen szempontból a boksznak, akár erre a szintre is eljuthatnánk. Óriási motivációt jelenthet ez az utánpótlásnak, hiszen hazai versenyzők is ott lesznek a világbajnokságon. Azt tudni kell, hogy ilyenkor egy súlycsoportban csak egy versenyző indulhat minden országból – mondta Csillag Tamás.