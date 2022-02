Kecskeméten is új kihívások várnak Boronkay Péterre, aki a frissen induló triatlon­szakág vezetőedzője lett. – Régi szívfájdalmam volt, hogy Kecskeméten nincs szervezett triatlon-egyesület. Most a Hírös Endurance Sport Club keretein belül ez is megvalósult. Éppen tegnap volt az első úszóedzés. Az utánpótlásnak jelenleg úszó- és futóedzéseket tartunk heti hét-nyolc alkalommal, majd tavasszal, amikor már bejön a jó idő is, elkezdődnek a kerékpáros tréningek is. Én vezetőedzőként, dolgozom itt, de Bálint Zoltán, korábbi edzőm is részese a munkának, akivel lakossági rekreációs céllal már jó két éve elindítottunk egy futóklubot. Ide is próbáljuk majd beintegrálni a gyerekeket.

Az is nagy öröm számunkra, hogy ebben a franchise rendszerű futóklubban, országosan már most mi számláljuk a legtöbb tagot.

A létszám növelése a cél a triatlon-egyesületben is, jelenleg hat-nyolc fővel indultunk el, de év végéig szeretnénk legalább megtriplázni ezt a számot. Külön öröm, hogy már több kecskeméti cég is támogat minket, de természetesen keressük a további partnereket is – mondta Boronkay Péter.