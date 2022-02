Zárkózni az élbolyhoz akár már a nyitókörben is lesz lehetőségük, a tavaszi első fordulóban ugyanis mindjárt a Kiskunfélegyháza vendége lesz Kohány Balázs csapata. Arra a kérdésre, hogy a szép, tavaszias időt kihasználva és a hátrányt mielőbb csökkentendő, örülne-e, ha már most hétvégén lenne az a bizonyos félegyházi derbi a paprikavárosiak számára, az edző őszintén elmondta, hogy az bizony nagyon nem hiányozna. Mert nagy szükségük van még a rajtig hátralévő három hétre a szakmai munka végzése tekintetében is, de azért sem lenne szerencsés most hétvégén indítaniuk a küzdelmeket, mert a csapatban nagyon sok még a sérült és a beteg.