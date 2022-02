A csapat motorja, aki egyúttal szinte a csapat lelki akkumulátora is, Darko Ristic hetekig igen nehezen tudott napirendre térni afölött, hogy nem sikerült bejutniuk a felsőházi rájátszásba.

– Nagyon mérges voltam magamra, a játékostársakra, a versenykiírásra, és még ki tudja, mire. (A versenykiírás értemében egyenlő pontszám esetén a legtöbb elért győzelem számít. Minden más mutatóban jobb volt a ScoreGoal a felsőházba jutott riválisainál, kivéve ezt az egyet.) Az Aramis elleni meccs végét azóta is sokszor lejátszottam a fejemben, és sokszor lepergett előttem az a pillanat, amikor 4–4 után a győztes gólt is berúghattuk volna – füstölgött. – Bosszant, hogy nem az érmekért játszunk a playoffban, etekintetben most némi vigaszt jelentett számomra a Magyar Kupa, de inkább csak most, hogy a Nyírgyulaj legyőzéséve már bent vagyunk a legjobb nyolc között. Azt hiszem, a lelkivilágomnak az jelentene némi megnyugvást, ha legalább a final fourba sikerülne bejutnunk.

Ott aztán lehetőségünk lenne minél szebb eredményt elérni, minél szebb színű érmet szerezni, rajtam ez nem fog múlni

– ígérte a Rile becenévre hallgató szerb légiós.