Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője: – Nem érdemtelen a hazai csapat sikere. Az első félidőben a játékunk megfelelő, helyenként jó is volt, megszereztük a vezetést is. A másodikban viszont a Csákvár akarata érvényesült, a széleken meg tudtak minket bontani, igaz, két kapufát is lőttünk. Mindkét csapat győzelemre játszott, a Csákvár belőtte a helyzeteit, mi nem.