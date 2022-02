Ezt támasztották alá a hétvégén megrendezett Ifjúsági Magyar Bajnokságon elért kiváló eredményeikkel is. Tavaly egyébként Deák Zalán nyerte a serdülő magyar bajnokságot, míg az ifjúsági magyar bajnokságot Faragó Rómeó 100 méteren. Most már egy korosztályban versenyeznek, és mindketten vezetik a magyar ranglistát – sorolta büszkén az edző, aki azt is elmondta, hogy rövid pihenő után elkezdik a felkészülést az Ifjúsági Európa Bajnokságra, de Zalánnal készülnek az Európai Ifjúsági Olimpiára is, amit Besztercebányán rendeznek meg.