Vasárnap a kőbányaiak be is biztosították első helyüket, miután 71–47-es különbséggel bizonyultak jobbnak a szolnoki együttesnél. Az ezüstéremért zajló csatát a Kecskemét is simán húzta be, 92–67-re győzték le Hegedűs Gergely tanítványai az Oroszlányt.

– Nem vagyok csalódott sem, mert az ezüstérmet eldöntő mérkőzésen nagyon szép játékot mutattunk, és az az igazság, hogy gyakran egy vereségből többet lehet tanulni, mint egy győzelemből

– értékelt Hege­dűs Gergely, aki egyben a Duna Aszfalt-DTKH felnőtt­csapatának másodedzője is.

Még négy tornát rendeznek az országos kiemelt bajnokságban, utána kialakul az A és a B döntő. A tornán mutatott kiváló teljesítményéért különdíjat vehetett át a kecskeméti Gera Viktor, a szolnoki Faragó Ádám, a kőbányai csapatból Pelle Péter és az oroszlányi Czermann Zétény. Az MVM Torna All Star csapatába Horváth Bernát és Pelle Péter (Zsíros Akadémia), Asztalos Miklós (Mercedes KA), Barát Zsombor (MVM-OSE Lions) és Dávid Tamás (Szolnok) került be. A torna legértékesebb játékosának Horváth Bernátot, a Zsíros Akadémia játékosát választották meg.