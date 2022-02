– Hasonlóan készülünk a III. Kerület ellen is, mint a Békéscsaba ellen. Ez a találkozó is ugyanolyan fontos lesz számunkra, mert a fővárosi csapat is a tabella végén helyezkedik el. Mondhatjuk azt is, hogy ez a mérkőzés hatpontos lesz, mert ha győzünk, akkor csak egy ponttal előz majd meg bennünket a Kerület. Természetesen az a célunk, hogy mind a három pontot megszerezzük, és felzárkózzunk a III. Kerület, vagy akár az egész mezőny mögé. Bízunk abban is, hogy a riválisok, mint a Szolnok és a Budafok pontokat veszítenek majd, és akkor el tudunk mozdulni az utolsó helyről. Remélem, hogy a sérültek is felépülnek addigra, és erősíteni tudják a csapatot, mondta Végső Előd. A feladat tehát adott, csak teljesíteni kell.