– Nem lehet, és nem is szabad kiindulni az előző mérkőzésekből, így a St. Mihály elleniből sem, melyet itthon 4-0-ra nyertünk meg tavaly. Mivel ez egy amatőr liga, így az is előfordulhat, hogy teljesen már csapattal találkozunk ezúttal. Előfordul ezen a szinten, hogy nem tud egy csapat teljes sorral kiállni egyéb elfoglaltságok miatt, illetve akár igazolhatnak is öt-hat játékost. Egy dolog viszont biztos, mindenképpen győztesen szeretnénk elhagyni idegenben is a pályát, ezzel céllal utazunk el ellenfelünkhöz – mondta az esélyekről Márki Bence a St. Mihály elleni mérkőzést megelőzően.