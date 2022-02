A csapat körüli változásokkal kapcsolatban Bagi Gábor megemlítette, hogy erősödtek, mert Horváth Adrián, aki az NB. II-es csapat tagja volt, a megyei I. osztályban folytatja pályafutását. Rajta kívül Kunszentmártonról leigazolták Oberna Gábort, aki a csapat dzsókere lehet, mert kapus kivételével minden poszton bevethető. Szabó Dávid, aki korábban az NB II.-es, majd pedig az NB III.-as csapat tagja is volt, de sérülés és az utána következő műtét miatt az őszi szezont ki kellett hagynia, szintén náluk készül. Az NB II.-es keret tagjai közül azok, akik kevesebb játéklehetőséget kapnak, szerepelhetnek a megyei I. osztályú csapatban. Mivel a másodosztályú csapatban nem lett kevesebb játékos, arra is számítanak, hogy több posztra is kapnak majd labdarúgókat.