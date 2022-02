– Mindkét csapat számára élet-halál összecsapás lesz a szombati – világított rá Forray Gábor vezetőedző a mérkőzés jelentőségére. – A paksiak stílusa a két amerikai hátvédre épül. Sokat játszanak alacsony szerkezetben, ami előny és hátrány is lehet. Az előbb említett játékosok féken tartása lesz a kulcs, illetve a kecskeméti születésű Kovács Ákosra is nagyon figyelnünk kell majd. A keretüket minőségi légiósok, tapasztalt magyar játékosok alkotják. Gyors kosárlabdát játszanak, jól dobnak kintről. Precízen, végig koncentráltan kell végrehajtanunk az eltervezett taktikánkat, akkor lehetünk eredményesek. Mindenképpen győzelmi szándékkal utazunk, és bízom benne, hogy a két város közelsége miatt sok kecskeméti szurkoló is elkísér minket, és a győzelembe hajszolnak majd – zárta gondolatait a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét trénere.