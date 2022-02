Az időjárás nem volt éppen kegyes a futókkal, hiszen hó bár nem volt, azért hideg, csípős szél fújt a pálya jelentős szakaszán. Néha kisütött a nap, de ez csak arra volt elég, hogy jobban kitartsanak az indulók. A napot a 6 órás futók kezdték, akik között többen felkészülési jelleggel indultak. Megint bebizonyosodott, hogy jobb társaságban futni, mint egyedül gyűjteni a kilométereket. Az ultrások monoton futását színesítették a Domb-futás számai, ovis, kisiskolás és felnőtt kategóriában is. A célba érkezést követően mindenki pótolhatta a kalóriákat is. A széllel nemcsak a futók, de a szervezők is csatáztak, azonban a rendezvény sátrak kiállták a próbát a futókhoz hasonlóan.

Fotó: IUSTITIA Egyesület