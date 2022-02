Ebből a reakcióból is látszik, hogy Bács-Kiskun megye déli régiójában a játékosok tekintetében aligha lenne nehéz csapatot csinálni.

– Jómagam érdeklődtem több együttesnél is, de senki sem vállalta be egy futsalcsapat finanszírozását.

Pedig a játékosok szerepvállalásán is látszik, hogy szeretik ezt a sportot. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy milyen népszerűek a téli kispályás terembajnokságok. Kiskunmajsán, Kiskunhalason, Soltvadkerten, Baján, Bácsbokodon komoly színvonalú tornákat rendeznek évről évre. Vannak játékosok, akik egyszerre több csapatban is játszanak és több város bajnokságában is részt vesznek. No és persze nemcsak a játékosok szeretik ezeket a tornákat, hanem a nézők is. Nemegyszer telt ház előtt játszanak a csapatok. Tehát merem állítani, hogy nem is egy, hanem akár több futsalegyesületnek lenne létjogosultsága a térségben.