– Korábban találkoztunk már a Salgótarjánnal, ismertük a játékerejét, így nem okozott meglepetést a vendégcsapat, ahogy az sem, hogy viszonylag könnyed játékkal sikerült jó teljesítményt nyújtva megnyernünk a mérkőzést – értékelte a mérkőzést Horváth-Kenderes Dóra, a csapatkapitány. – A végeredmény magabiztos győzelem lett, bár mi tagadás, a harmadik szettben egy kicsit kiengedtünk, el is forogtunk, és abban a szakaszban talán kissé túl könnyedén vettük a játékot. MA is az volt a cél, és a hátralévő meccseken is az lesz, hogy a keret minden tagja kapjon játéklehetőséget. Véleményem szerint egyébként ma ügyesen játszottunk, büszke vagyok a lányokra.