A két csapat tavaly nem bírt egymással a fővárosban, akkor a Kecskemét az első félidőben Tóth Barna találatával került előnybe, amit sokáig úgy tűnt, meg is őriz a lefújásig. A Vasas ugyanakkor nagy nyomást helyezett a hajrában a kecskeméti kapura, amit Pátkai Máté a hosszabbításban gólra is váltott, így 1–1 lett a végeredmény, ami a játék képe alapján igazságosnak volt mondható. A Vasas alighanem most sem érné be a döntetlennel, hiszen nyíltan a feljutásra pályáznak, és többek közt a Kecskeméti TE is ott lohol a nyakukban a Szegeddel és a Haladással karöltve. A lila-fehérek továbbra is realisták, de ahogy mindig, úgy most is a lehető legjobb eredményre törekszenek.