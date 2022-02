A Kiskunmajsa ellen szoros meccsre volt kilátás, és ez végül be is igazolódott. A párosok küzdelméből 1–1-es döntetlennel jöttek ki a csapatok, majd az egyéni párharcok első körében három találkozót is magabiztosan húzott be a Spartacus, csak Szűcs Bence maradt alul, így 4–2-ről jöhetett a folytatás. A második körben a kiskunmajsaiak remekeltek, így ki is egyenlítettek (5–5). A harmadik körben kiegyenlített küzdelemben Gyetvai és Pávics nyert könnyedén, majd Szűcs helyére Mayer László állt be, de vereséggel mutatkozott be. Jádinak se sikerült Ambrus Tímeát megállítani, aki továbbra is veretlenül állt a mérkőzésen, így 7–7 állt az eredményjelzőn. A negyedik körben került sor a veretlenek mérkőzésére. Pávics Péter és Ambrus Tímea között, amit ezúttal Pávics húzott be 3–0-ra.