Sokkal szorosabb volt a végeredmény ellenére a Magyar Kupa elődöntő, hiszen január közepén mindhárom szettet végletekig kiélezett küzdelemben, csak 26–24-re nyerte meg az odavágón a Pénzügyőr úgy, hogy a KRC-nek több játszmalabdája is adódott a Messzi István Sportcsarnokban. A visszavágó sem volt kevésbé szoros, szinte megegyező forgatókönyv mellett azonban akkor is a PSE nyert 3-0-ra, így a Kecskemétnek végül csak a bronzcsata jutott a Magyar Kupa folytatásában. Nagy Józsefnek most is lesz hiányzója, de a szakmai stáb már inkább az alapszakasz utáni időszakot tervezi, hogy a négy közé kerülésért a lehető legjobb állapotba kerülve harcolhasson meg a csapat.