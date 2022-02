A bajai együttes ugyan a közelmúltban néhány biztató és szoros eredményt el tudott érni a bajnokságban, de a lélektani szempontból rendkívül fontos első siker csak nem akart megszületni.

Noha a 30 pont felett átlagoló Jakab Péterre továbbra sem lehet panasz, illetve mellette Pongó Martin is 18-at tesz bele a közösbe, egyelőre nagyon hiányzik valaki a csapatból, aki stabilan fel tud nőni megközelítően hasonló számokkal a páros mellé. A bajai pad nem is túl hosszú, így ha pariban is tudott lenni a Bácska, a végére több esetben is elfogytak már. Legutóbb a BKG Príma tudott nyerni otthonukban 112–82-re.