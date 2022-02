A férfikézilabda NB II. Délkeleti csoportjában igazi alsóházi rangadót rendeznek február 26-án a majsai városi sportcsarnokban. A 18 órakor kezdődő összecsapáson a Kiskunmajsai KC a Kunszentmárton KSK csapatát fogadja. A majsaiak számára kifejezetten jól indult a tavaszi szezon, mert múlt héten 44–22- re nyertek az Algyő otthonában. A házigazdák jelenleg a 7. helyen állnak 12 ponttal, de a 9.-en tanyázó kunszentmártoniak is ugyanennyi pontot szereztek. A majsaiak szeretnék hazai pályán is folytatni a pontgyűjtést, nem mellesleg visszavágni az őszi 34–29-es vereségért. A találkozó nemes célokat is szolgál, a Kiskunmajsai KC felajánlásának köszönhetően a szurkolók a megváltott belépőjegyükkel a Kiskunmajsai Asztalitenisz Club csarnoképítését támogatják.