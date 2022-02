Ifjabb Mokrickij Viktor a Szabadszállás elleni mérkőzésen. Fotó: Gulyás Sándor Forrás: Mediaworks

Tabdin a vendég Kiskőrös második csapata mellett szólt a papírforma, a kőrösiek ezt igazolták is. Érdekesség, hogy a kiskőrösi csapatban pályára lépett apa és fia, azaz idősebb és ifjabb Mokrickij Viktor is. Az ifjabb végig játszotta a kilencven percet, és a 20. percben szerzett gólt, az idősebb pedig a 61. percben jött be csereként a pályára, és a 71. percben feliratkozott a fia mellé a góllövőlistára.