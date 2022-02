A KTE jól is kezdett, azonnal mezőnyfölényt alakított ki, néhány perc elteltével megvolt az első lövés is, Tóth Barna azonban nem talált kaput. A 11. percben kinyílt a hazai csapat, így Katona egyedül tudott elmenni a bal oldalon, az akció végén befelé húzott, majd jobbal a hosszú alsóba tekert (0-1). Nem kellett sokat várni a második kecskeméti találatra sem, a 15. percben Nagy szögletét Szalai csúsztatta meg, majd néhány méterről Vágó piszkálta a kapuba a labdát (0-2). A folytatásban is maradt a kecskeméti fölény, ami sokáig viszont meddőnek bizonyult a gyors gólok után. A 28. percben aztán Nagy tekert kapura egy szabadrúgást, amit Horváth hatalmas bravúrral kapott ki a bal pipából. A 30. percben Belényesi fejelt fölé egy szöglet után, majd Katona is rászúrt egy szabadrúgást, de a jobb alsó mellé lőtt. A 33. percben megszületett viszont a harmadik gól, egy felső lécről lecsorgó Grünvald próbálkozás után Tóth Barna fejelte középre a labdát, ami Lukács belsőzött a bal alsóba (0- 3). Bár a szünet előtt Orosz révén eljutott egy lövésig az Ajka, gól mégis majdnem Vágó szerzett, aki egy beadás után lecsorgó labdát lőtt 15 méterről a jobb sarok mellé.