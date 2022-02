– Ami a keretet illeti, az alapszakasz lezárását köve­tően kisebb változások voltak nálunk is, és a Nyírgyulajnál is. A kecskemétiek a bajnoki és a kupaszereplés mellett párhuzamosan már a jövőre is gondolnak, azt is építik. Erre utal, hogy miután Aleksic Ninoslav távozott, egy fiatal kapussal már erősítettek, Mészáros Bence, a TFSE húszéves hálóőre a kecskemétieknél folytatja. Öreglaki Norbert és Biró Attila pedig, akik a keret kulcsjátékosai közé számítottak, meghosszabbították a szerződésüket.