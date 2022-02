– A Szeged az egyik legjobb formában lévő csapat az NB II.-es bajnokságban, tele jó, tehetséges és karakteres játékosokkal. Tudjuk az ellenfél értékeit, tisztában vagyunk a saját értékeinkkel is. Megpróbáljuk itthon tartani a három pontot, ami nem lesz könnyű, sőt. Az ősszel 1–1-et játszott a két csapat, de akkor még nem én voltam a vezetőedző. Úgy hallottam, hogy jó meccset játszottak akkor. A mi helyzetünkben minden mérkőzés nehéz, de a Szeged elleni kimondottan az lesz. Jó pozícióban vannak, a 4. helyet foglalják el a tabellán, rajtuk nincs akkora nyomás, mint rajtunk. Az biztos, hogy mindent meg fogunk tenni, és meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elég – tette hozzá Visinka Ede. A csapatnak a Szeged elleni vasárnapi találkozó előtt is vannak problémái. A Kerület elleni kiállítása miatt Csáki Róbert nem tud pályára lépni, de Erdei Carlo sem, mert neki öt sárga lapja van. Kalmár megfázott, belázasodott, nem lehet tudni, hogy mikor fog majd játékra jelentkezni. Oláh Máté már elkezdte az edzéseket, de neki is kell még idő, mire újra formába tud lendülni. A Békéscsaba és a Kerület elleni győzelem azonban lendületet adhat a gárdának. Visinka Ede elmondta még, hogy eddig nem nagyon nézte a tabellát, mert rémisztő volt ránézni. Most már kimeri nyitni a Nemzeti Sportot. Nem számolgat, mert mindig a következő mérkőzés a fontos. Nem gondolkodnak előre, akkor akarnak átmenni a hídon, amikor már odaértek. Nekik a következő híd a Szegedet jelenti, őket kell legyőzni. A Tisza menti városok közt mindig van egyfajta extra rivalizálás.