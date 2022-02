A veszprémi Széles Ákos hálószaggató bombájával köszönt be a hazai csapat, az első hírös városi találatra azonban az 5. percig várni kellett, akkor az irányító Keiszuke vette be Borbély Ádám kapuját. A KTE tanult az őszi mérkőzésből; noha a kecskeméti támadások időnként akadoztak, kőkeményen védekeztek a vendégek, így fej-fej mellett haladt a két gárda (13. perc, 5-5). A 15. percre megváltozott a játék képe; míg a Kecskemét rendre hibázott támadásban, addig a Veszprém magabiztosan kontrázott, és pillanatok alatt négy gól lett a két csapat között, a 19. percben Bencze József időt kért (9-5). Nyolc percnyi kecskeméti gólcsend után háromra zárkózott a KTE, ám nem tudta kihasználni, hogy a Kisveszprém is hullámvölgybe került. Annak ellenére őrizte előnyét Tombor Csaba legénysége, hogy öt percig nem talált be Deményi Xavér kapujába. A félidő utolsó 5 percére három gólos hazai előnnyel fordultak a csapatok (11-8), amiből a szünetre egyet faragni tudtak a vendégek (12-10).