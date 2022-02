– Nehezen tudjuk megemészteni a Nyíregyháza elleni mérkőzést, de előrenézünk, függetlenül attól, hogy jelenleg ki milyen pozícióban van – mondta Visinka Ede vezetőedző a vasárnapi találkozóval kapcsolatban. – A Békéscsaba mindig is erős csapat volt, és az most is. Nem gondolom azt, hogy véletlen volt a Dorog elleni 4–1-es győzelmük. Nagyon jó a keretük, így a magunk szempontjából nehéz mérkőzésre számítunk. Biztos vagyok abban, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy itthon tartsuk a három pontot. Nekünk minden győzelem létfontosságú, főleg úgy, hogyha nyerünk, akkor tudnánk közelíteni az előttünk lévőkhöz.