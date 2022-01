Hétfőn megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a KTE HUFBAU, és a szakmai stáb nagy örömére visszatérőt is köszönthettek azóta a pályán. Rjasko Mihajlo még a békéscsabai bajnokin sérült meg, azóta keményen dolgozott azon, hogy visszatérhessen. Rjasko térdsérülést szenvedett az október 24-i bajnokin, azóta nem is lépett pályára a csapatban. A védő esetében elkerülhető volt a műtét, így az utóbbi két hónapban azon dolgozott, hogy újra a társakkal edzhessen. Erre végül kedden sor is került, a védő újra bevethető.