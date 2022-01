A 18 esztendős Hatvani Dániel már második éve tartozik a KTE keretéhez.

A saját nevelésű középpályás tavasszal a Szegedi VSE színeiben gyűjthetett már felnőtt rutint, majd nyártól Szabó István és a szakmai stáb újra számított rá. Hatvani két alkalommal a másodosztályban is pályára léphetett, most azonban további fejlődése érdekében újabb kihívás várhat rá az NB III.-as Dabas színeiben. 2003-as születésű játékosként jövőre még a „fiatalszabálynak” is megfelel, így a nyári felkészülést újra a KTE keretével kezdheti majd meg.