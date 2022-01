– Könnyű volt megfűzni Lacinak, hogy kezdjük el Tiszakécskén az oktatást, mert nekem a város a szívem csücske. Remélem, hogy a folytatásban is együtt tudunk dolgozni, tette hozzá Németh János, aki a Kecskeméti Sportiskola vezetőedzője és Nagykőrösön is van egy magán klubja, ahonnan hozott is néhány versenyzőt, hogy részt vegyenek a bemutatón. Őket helyi fiatalok egészítették ki, de voltak felnőttek is, akik bokszolni szeretnének, sőt két hölgy is részt vett bizonyos feladatokban – mondta.