– Mielőbbi gyógyulást kívánunk Bencze Józsefnek, ma érte is küzdöttünk! Egy jó iramú, hajtós meccset játszottunk, erre is számítottunk. Örülök, hogy döntő szituációkban már érvényesül a rutinunk. Néha a srácokat elvitte a szívük, olyan szituációkban is, amikor inkább az észnek kellett volna dominálnia, de összességében elégedett vagyok, gratulálok a fiúknak – értékelt Apró Ferenc szakmai igazgató.